В США обнаружили останки детеныша тираннозавра

В северной части США палеонтологам удалось обнаружить останки почти новорожденного тираннозавра, сообщают информагентства.
По словам исследователей, данная находка позволит более подробно изучить происхождение и облик тираннозавров. Определить вид динозавра ученые сумели по зубам. Они также подчеркнули, что останки данного вида встречаются крайне редко.
За последние годы палеонтологам удалось сделать большой шаг вперед в изучении тираннозавров и их родичей. За это время кардинально поменялось представление об их внешнем виде. Так, специалисты отрицают, что у этого вида динозавров была чешуя. Наоборот, их тело было покрыто перьями. Несмотря на это, многое о тираннозаврах остается неизвестным. Например, ученые до сих пор спорят, чем питались эти существа.
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