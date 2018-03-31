В США обнаружили останки детеныша тираннозавра

В северной части США палеонтологам удалось обнаружить останки почти новорожденного тираннозавра, сообщают информагентства.

По словам исследователей, данная находка позволит более подробно изучить происхождение и облик тираннозавров. Определить вид динозавра ученые сумели по зубам. Они также подчеркнули, что останки данного вида встречаются крайне редко.

За последние годы палеонтологам удалось сделать большой шаг вперед в изучении тираннозавров и их родичей. За это время кардинально поменялось представление об их внешнем виде. Так, специалисты отрицают, что у этого вида динозавров была чешуя. Наоборот, их тело было покрыто перьями. Несмотря на это, многое о тираннозаврах остается неизвестным. Например, ученые до сих пор спорят, чем питались эти существа.