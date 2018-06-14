В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США запустили гигантский бумажный самолет. Об этом пишут СМИ.

Запуск состоялся в аэропорту города Фичберг (штат Массачусетс). Отмечается, что это самый большой в мире бумажный самолет. На торжественной церемонии запуска присутствовали представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать рекорд.

Весит необычный объект свыше 680 кг, поэтому для того, чтобы он поднялся в небо, понадобился подъемный кран.

Автор воздушного проекта - художник Джерри Бек. Работа над созданием бумажного гиганта продолжалась четыре года, в проекте приняли участие свыше 4500 человек.-0-