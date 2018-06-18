В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона

В американском штате Флорида из своего вольера в зоопарке сбежал слон по кличке Али, который раньше жил на ранчо Майкла Джексона. Спустя двадцать минут после побега работники зоопарка успешно вернули животное обратно.

Сообщается, что работники забыли закрыть вольер, из-за чего слон сбежал. Али побродил возле загонов с другими животными, но далеко не ушел. Заманить его обратно в вольер не составило большого труда – понадобилось всего лишь поманить его едой.

Некоторые поклонники Майкла Джексона вспомнили в комментариях к этой истории одну из песен исполнителя и назвали слона "ловким преступником" ("Smooth Criminal").