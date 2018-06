В США полиция устроила погоню за бронетранспортером

В штате Вирджиния в США солдат Национальной гвардии угнал бронетранспортер, сообщают СМИ. Сотрудникам полиции потребовалось два часа, чтобы задержать нарушителя. Эту погоню в соцсетях уже окрестили "самой медленной".

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk