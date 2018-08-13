В США сравнили советского и американского Винни-Пуха

Американское аналитическое издание The Daily Beast разместило статью-обозрение советского мультфильма "Приключения Винни-Пуха", в которой присваивает мультфильму звание "культового".

Автором статьи является Наталья Винкельман. Девушка сравнила советского Винни с американским и пришла к выводу, что советский Винни-Пух более забавный.

По ее словам, советский медведь Винни-Пух "более простой, странный и смешной": "Американский Винни похож на взрослого медведя, он одет в короткую красную футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни - коричневый и округлый, у него широко раскрытые глаза, как у енота, и черные лапы, которые часто отделяются от его тела, поэтому он больше похож на детского персонажа".

В советском мультфильме Винни-Пух шутник и хитрец. Он притворяется тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости к Кролику, чтобы бесплатно поесть и постоянно попадает в комичные ситуации, пишет обозреватель. Также, автор статьи особенно выделяет необычное музыкальное сопровождение мультфильма: "слова песенок Винни кажутся простыми, но в то же время будто имеют глубокий смысл: например, когда он поет об опилках в своей голове или о том, как хорош пустой горшок. Особую изюминку песенкам придает скрипучий голос Винни-Пуха - создается впечатление, что он постоянно курил советские сигареты".

В заключение Винкельман очень удивилась тому, что этот забавный советский мультфильм почти не известен на Западе. По ее мнению, он заслуживает того, чтобы стать культовым.