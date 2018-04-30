В США умерла актриса Памела Гидли из "Твин Пикса"

Американская актриса Памела Гидли, которая исполнила роль Терезы Бэнкс в фильме "Твин Пикс", умерла в США.

Как сообщают информагентства, актриса скончалась 16 апреля в возрасте 52 лет в своем доме в штате Нью-Гэмпшир, но о ее смерти стало известно только 30 апреля.

Причины смерти Памелы Гидли неизвестны. При жизни она занималась модельным бизнесом и считалась "самой красивой в мире" по версии агентства Wilhelmina. Известность пришла к девушке после роли Терезы Бэнкс – героини фильма "Твин Пикс: Сквозь огонь". После этого за ней закрепилось амплуа актрисы детективных сериалов.

Кроме этой киноленты, актриса исполнила роли в фильмах "Блеск", "Наслаждение", в сериалах "C.S.I. Место преступления" и "Ищейка".