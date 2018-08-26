В США выставили на торги передвижной дом Элвиса Пресли

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дом на колесах, принадлежавший "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли, выставлен на аукцион в США. Торги начались в режиме онлайн, проводит их аукционный дом GWS Auctions, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Стартовая цена - $13 тыс. Как следует из описания, в доме две спальни с отдельными туалетными комнатами, кухня с мебелью темно-коричневого цвета. Лот продается вместе с нотариально заверенной справкой о передаче прав собственности, подписанной собственноручно Пресли на случай перепродажи. Певец оформил справку вместе с покупкой движимого имущества в 1967 году.

Элвис Пресли с супругой приобрели этот дом в 1967 году и парковали его у своего поместья Graceland в Мемфисе.

Элвис Пресли (1935-1977) - американский певец и актер, один из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Он является лауреатом четырех премий Grammy, в том числе за жизненные достижения.-0-