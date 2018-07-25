В США "заплакала" скульптура Девы Марии

Статуя, известная как Дева Мария Гваделупская, замироточила ароматическим маслом. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на исследование римско-католической епархии Лас-Крусес.

Статуя находится в церкви Девы Марии Гваделупской в городе Хоббсе в США. Первый раз статуя "заплакала" 20 мая. С этого дня прихожане стали замечать жидкость на ее лице. С каждым днем у бронзовой статуи собиралось все больше и больше паломников.

Настоятель церкви Хосе Сегура утверждает, что проверив камеры видеонаблюдения в церкви, он не нашел никаких доказательств того, что к этому кто-то приложил руку.

Сотрудники церкви утверждают, что за все время вылилось около 500 миллилитров вещества. Они собрали его часть и решили провести химический анализ.

Как оказалось, "слезы" статуи имеют тот же состав, что и специальное освященное ароматическое масло, которое используют в христианстве в таинстве миропомазания. Отличие наблюдается лишь в цвете жидкости: "слезы" Девы Марии Гваделупской прозрачные, а масло для таинств имеет цвет оливково масла.

На данный момент точно не установлена причина появления масла, однако исследователи утверждаю, что без участия человека тут не обошлось.