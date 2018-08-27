В странах Евросоюза запретили использование галогенных ламп

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября 2018 года в Евросоюзе начинает действовать запрет на использование галогенных ламп. Об этом сообщает The Guardian. В первую очередь запрет касается свечеобразных лампочек и светильников.

В качестве альтернативы потребителям предложили использовать светодиодные лампы, которые потребляют в пять раз меньше электроэнергии.

Отказ от использования галогенных ламп даст возможность предотвратить 15 млн т углеродных выбросов в год.

Галогенные лампы дешевле, но затраты на их эксплуатацию выше, чем светодиодных. Потребителям использование таких моделей даст экономический эффект около 124 евро в год. Срок эксплуатации галогенных ламп – в среднем два года, а светодиодных - 10-15 лет.-0-