В Таджикистане отметили День шашмакома

13 мая в Таджикистане отмечают музыкальный праздник – день шашмакома. Шашмаком - вершина классической музыки Таджикистана. Исполняли ее во дворцах правителей и богатеев. Музыканты, исполнители песен и танцев воспевали любовь и красоту. Этот стиль существует в таджикской культуре много веков. Ноты никогда не записывались, но все партии сохранились до нашего времени.

В переводе с таджикского шашмаком означает "шесть ладов". Говорят, в этих мелодиях есть сакральная сила. Исполнение только одного макома может продолжаться до полутора часов.

Главный музыкальный инструмент – танбур. Под него известные таджикские поэты писали стихи.

15 лет назад ЮНЕСКО внесла шашмаком в список шедевров нематериального культурного наследия.