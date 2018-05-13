В Таджикистане отметили День шашмакома

13 мая в Таджикистане отмечают музыкальный праздник – день шашмакома. Шашмаком - вершина классической музыки Таджикистана. Исполняли ее во дворцах правителей и богатеев. Музыканты, исполнители песен и танцев воспевали любовь и красоту. Этот стиль существует в таджикской культуре много веков. Ноты никогда не записывались, но все партии сохранились до нашего времени.
В переводе с таджикского шашмаком означает "шесть ладов". Говорят, в этих мелодиях есть сакральная сила. Исполнение только одного макома может продолжаться до полутора часов.
Главный музыкальный инструмент – танбур. Под него известные таджикские поэты писали стихи.
15 лет назад ЮНЕСКО внесла шашмаком в список шедевров нематериального культурного наследия.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.384 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.004 BYN
|1.998 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.24 BYN
|3.25 BYN