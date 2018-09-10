В Таиланде снимут фильм "Пещера" о спасении детей и тренера

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Pure Flix снимет фильм о спасении детей и их тренера из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде, об этом сообщил представитель студии Майкл Скотт на своей странице в Facebook.

Майкл Скотт рассказал, что фильм будет называться "Пещера". Съемки будут проходить в Таиланде, а бюджет картины составит от $30 млн до $60 млн.

Как пишет газета Bangkok Post, съемки стартуют в ноябре 2018 года.

Сюжет киноленты будет сконцентрирован на героях, которые приняли участие в спасении подростков. Представители кинокомпании уже пообщались с некоторыми дайверами, а в ближайшее время планируют взять интервью у спасателей, ребят и их тренера. Их истории лягут в основу сценария фильма.

Двенадцать тайских школьников отправились в пещеру Кхао Луанг вместе со своим футбольным тренером и оказались заблокированными в ней из-за прибывавшей воды. Об их пропаже стало известно 23 июня 2018 года. Много дней велись поиски, дайверы смогли обнаружить пропавшую группу в пещере Кхао Луанг лишь 2 июля, но выходы были затопленными, выбраться самостоятельно дети не могли. Детей нужно было обучить подводному плаванию, чтобы они смогли преодолеть сложный путь в мутной воде. За судьбой пленников пещеры следил весь мир. Активная фаза спасательной операции проходила с 8 по 10 июля. Водолазы в три этапа смогли вывести из пещеры всех людей, после чего детей и тренера доставили в больницу для оценки их состояния здоровья. Во время спасательной операции погиб один водолаз.-0-