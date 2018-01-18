В Таиланде у россиян похитили биткоины на $100 тыс.

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткоины на $100 тыс. похитили у россиян соотечественники в Таиланде, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие рассказали, что двое неизвестных ворвались в их апартаменты и представились сотрудниками российского бюро Интерпола, которые якобы расследуют криптовалютные махинации. Злоумышленники удерживали россиян в апартаментах пять часов. Они угрожали вколоть наркотики и передать в состоянии наркотического опьянения тайской полиции. Этим преступники заставили молодую пару передать пароли от электронного кошелька, где хранились биткоины.

Злоумышленники запугали россиян, и они обратились в полицию лишь через два дня. Тайские правоохранители выяснили, что преступники сейчас находятся в Малайзии, ведется расследование.-0-