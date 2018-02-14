В Тайване установили романтичные светофоры ко Дню всех влюбленных. Об этом сообщает издание Taiwan News.
В уезде Пиндун прошло торжественное открытие первых 40 светофоров с новым дизайном. Во время красного света человечек делает предложение девушке, а на зеленый сигнал они, держась за руки, переходят дорогу.
Местные власти планируют к концу года установить еще больше таких светофоров.-0-
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