В центре Млечного Пути найдены десятки черных дыр

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Млечного Пути обнаружены десятки черных дыр. Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на американских ученых, новое исследование которых опубликовано в журнале Nature.

Чарльз Хейли из Колумбийского университета в Нью-Йорке и его коллеги изучили архивы данных космической рентгеновской лаборатории NASA "Чандра" и пришли к выводу, что в центре галактики Млечный Путь есть множество черных дыр. Это открытие подтверждает возникшую десятки лет назад теорию о том, что сверхмассивные черные дыры, которые образуют ядра большинства галактик, окружены многими менее крупными черными дырами.

Ученые во главе с Чарльзом Хейли утверждают, что они обнаружили не менее 12 маломассивных бинарных систем, в которых звезда вращается вокруг невидимого объекта - черной дыры.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А* (Sgr A*), окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком, что представляет собой идеальные условия для возникновения массивных звезд. Эти звезды зарождаются и умирают в таком облаке, они могут превращаться в черные дыры. Некоторые черные дыры создают бинарные системы с ближайшей звездой. Когда они подходят к Sgr A* на слишком близкое расстояние, приливные силы, вырабатываемые притяжением черной дыры, разрывают их на части, порождая мощные вспышки света.

"Центр галактики настолько отдален от Земли, что эти вспышки лишь раз в 100 или 1000 лет достаточно мощны, чтобы мы их могли зафиксировать", - говорит профессор Чарльз Хейли. Вместо этого Хейли и его коллеги решили изучить вспышки рентгеновского излучения. "Изолированные, одинокие черные дыры просто черны, они никак себя не проявляют. Но когда черная дыра спаривается с маломассивной звездой, это приводит к вспышке рентгеновского излучения. Оно не столь яркое, но отличается постоянностью, и его можно обнаружить", - отмечает ученый.-0-