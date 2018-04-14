В центре Ростова-на-Дону археологи раскопали около 300 древних погребений

Археологи раскопали и исследуют около 300 погребений, относящихся к 1 веку нашей эры. Захоронения обнаружены во время реконструкции улицы Станиславского в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Найденные захоронения – итог работы за целый год. Среди самых ценных находок – некрополь Ростовского городища, некрополь Темерницкого городища и часть Темерницкого городища, жертвенник – часть могильника и памятника. После обработки находки передадут в музей. В результате раскопок получено большое количество информации о людях, которые заселяли Ростов-на Дону в первом веке нашей эры – их быте, обычаях.

Раскопки на этом месте ранее не проводились – центр города плотно застроен. И если бы не реконструкция улицы, то памятники старины так и остались бы не найденными.

Ранее при реконструкции улицы Станиславского археологи нашли место массового погребения древних меотов – а это около 15 захоронений.

В апреле раскопки планируют закончить, потом ученые приступят к обработке найденных артефактов.