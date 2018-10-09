В Турции турист проглотил кольцо с бриллиантом стоимостью 35 тыс. евро

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецком курортном городе Мармарис турист проглотил в ювелирном магазине бриллиантовое кольцо стоимостью почти 35 тыс. евро. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Уточняется, что 54-летний ирландец Иэн Кэмпбелл попросил продавца магазина показать ему украшение, а затем проглотил драгоценность.

Когда приехала полиция, Кэмпбелл изначально отрицал свою вину. Однако после проверки записей с камер видеонаблюдения в ювелирном магазине мужчина был задержан и доставлен в больницу. Исследование в клинике показало, что кольцо находится в теле мужчины.

Турецкая полиция продолжает расследование этого инцидента.-0-