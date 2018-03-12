В Великобритании появились гендерно-нейтральные открытки ко Дню матери

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская сеть супермаркетов Waitrose выпустила гендерно-нейтральные открытки с поздравлениями ко Дню матери. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

На некоторых открытках слово "мама" заменили на "ты", так что получилось "Happy You Day" ("Поздравляю с твоим днем"). Цель данной акции - сделать праздник всеобщим, поздравив как можно больше людей. Для этого представители торговой сети создали открытки, которые можно дарить трансгендерным родителям.

Другие торговые компании поддержали инициативу Waitrose. В частности, сеть The Scribbler начала продавать открытки с необычными поздравительными надписями: "Две мамы лучше, чем одна" и "Папа, спасибо за то, что ты самая изумительная мама".

Некоторые активисты выступили с предложением переименовать День матери, выбрав для праздника более нейтральное название.-0-