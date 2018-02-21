В Великобритании представили публике боксерские перчатки времен Древнего Рима

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании выставлены на всеобщее обозрение кожаные боксерские перчатки времен Римской империи. Они были ранее найдены археологами на территории графства Нортумберленд, на севере Англии, сообщает ВВС.

Уникальная находка была обнаружена при раскопках вблизи древнеримского оборонительного укрепления, так называемого Вала Адриана, возведенного в начале II века нашей эры.

"Перчатки" представляют собой кожаные накладки для кистей рук, предназначенные для того, чтобы защищать костяшки пальцев от увечий во время кулачного боя.

Эксперты пришли к выводу, что найденные перчатки не принадлежат к одной паре, так как внешне сильно различаются. Большая изготовлена из цельного куска кожи и набита натуральным материалом. Меньшая, сохранившаяся в превосходном состоянии, сделана из более жесткой кожи.

Исследователи полагают, что такие перчатки могли использоваться во время тренировочных боев, так как в древних боксерских поединках применялась экипировка с металлическими вставками.-0-