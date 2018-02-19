В Великобритании пришлось закрыть 2/3 ресторанов KFC

В Великобритании компания KFC была вынужденна временно закрыть более половины своих ресторанов, так как в них закончилась курица. Сообщается, что это произошло из-за проблем с новым поставщиком курятины, который вовремя не выполнил доставку заказа.
Всех работников руководство попросило уйти в отпуск, взять выходные. Как долго рестораны будут закрыты, не уточняется. Этого не знают даже руководители KFC. Компания приносит свои извинения всем посетителям. Руководство ресторанов также выразило надежду, что в ближайшие дни с этой проблемой им удастся справиться.
Поставщик также прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснив ее "операционным сбоем". Именно из-за этого доставка не была выполнена в срок.
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