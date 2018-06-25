В Великобритании пропавший кот нашелся спустя 10 лет

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании нашелся рыжий кот Гарри, который пропал 10 лет назад. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что кот пропал еще в 2008 году, когда жил в прежнем доме своего владельца Марка Солсбери в британском городе Ипсуич (графство Суффолк).

В мае нынешнего года кота-пропажу приютили в благотворительной организации Blue Cross, которая оказывает помощь животным. Работники организации просканировали микрочип кота и выяснили, что зовут пушистого питомца Гарри и в прошлом он принадлежал Марку Солсбери, которой сейчас переехал и живет в графстве Глостершир.

Гарри в один из дней ушел из дома и не вернулся. Марк Солсбери искал кота больше года и почти потерял всякую надежду его найти, когда переехал в другой дом. Однако ему не хватило духа аннулировать микрочип своего пропавшего питомца.

"Каждый раз, переезжая в другое место, я сообщал фирме, занимающейся регистрацией животных, свой новый адрес. Но спустя 10 лет было бы логично потерять всякую надежду и просто смириться", - говорит хозяин кота.

Сейчас кот живет в доме матери Марка Солсбери.

Как рассказала работница организации Blue Cross Сюзи Уиншип, случай воссоединения хозяина и домашнего животного спустя 10 лет - один из самых продолжительных, с которым ей доводилось сталкиваться в работе.-0-