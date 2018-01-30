В Великобритании выпустили пятифунтовые монеты с инициалами трех наследников престола

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На новых британских монетах достоинством пять фунтов рядом с инициалами Елизаветы II появились инициалы трех наследников престола Соединенного Королевства: принца Уэльского Чарльза, его сына герцога Кембриджского Уильяма и внука принца Джорджа. Монеты входят в коллекционную серию "Четыре поколения королевской семьи", сообщает ТАСС.

На аверсе монеты изображен профиль королевы, на реверсе - буквы E (Елизавета), C (Чарльз), W (Уильям) и G (Джордж), а над ними три короны. По словам дизайнера Тимоти Ноэда, чеканка отражает "наследие дома Виндзоров".

Монеты были созданы в ознаменование благоприятного для королевского дома 2018 года. Ожидается, что он станет чрезвычайно насыщенным для большой монаршей семьи: ей предстоит отпраздновать 65-летие коронации Елизаветы II, 70-летний юбилей принца Уэльского Чарльза и пятилетие принца Джорджа. На май запланировано бракосочетание пятого в очереди наследника британского престола принца Гарри с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл.

Стоимость коллекционной монеты улучшенной обработки - 13 фунтов стерлингов (более $18). Монета из серебра обойдется в 82,5 фунта (более $116), утолщенная серебряная монета - в 155 фунтов ($218). Золотые монеты в пять унций продаются за 8,45 тыс. фунтов (почти $12 тыс.).-0-