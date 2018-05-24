В возрасте 113 лет умерла самая старая жительница Британии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончалась самая старая жительница Британии Бесси Камм в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Бывшая медсестра, родившаяся 20 июня 1904 года в Сваделле (Северный Йоркшир), умерла в доме престарелых в Ротереме всего за шесть недель до своего 114-летия.
За годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов.
На вопрос журналистов, в чем секрет ее долгой жизни, Бесси Камм отвечала: "Тяжелая работа, хорошие люди вокруг и вкусная еда".
Статус самой пожилой британки она получила в июле 2016 года. Миссис Камм была десятым старейшим человеком в мире.
После ее смерти самым пожилым человеком в Британии стала Олив Эвелин Бо из города Филикстоу, которой 113 лет и 231 день.-0-
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