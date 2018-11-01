В Замбии нашли гигантский изумруд

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На крупнейшей в мире изумрудной шахте Кагем в Замбии нашли гигантский идеальный кристалл. Об этом сообщает сайт МИР24 со ссылкой на британскую компанию Gemfields, которой принадлежит рудник.
Размер самородка – 5655 каратов (1 кг 130 г). Он обладает исключительной прозрачностью и идеально сбалансированным золотисто-зеленым оттенком, отмечают в компании.
В последние несколько месяцев рудник Кагем оказался особенно "плодородным". Там нашли несколько крупных кристаллов, но ни один из них не сочетал в себе большой размер, идеальные цвет и прозрачность одновременно.-0-
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