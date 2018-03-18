В зоопарке Санта-Барбары родилась девочка-жираф

В зоосаду города Санта-Барбара, штат Калифорния (США) родилась девочка-жираф. Радостное событие произошло 14 марта.

Новорожденная имеет вес свыше 80 кг при росте 185 см. Взрослые особи часто вырастают до пяти метров.

Имя девочке пока не выбрали. На сайте зоопарка идет открытое голосование и в финал вышли четыре имени: Амира, Куинтин, Макена и Наггет.

Масайские жирафы, проживающие в Санта-Барбаре, в дикой природе встречаются в Кении и Танзании. Помимо Одри - мамы новорожденной - там еще живут Майкл (отец малышки) и еще одна пара - самец Паркер и самка Адия.