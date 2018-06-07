Валерия и Иосиф Пригожин обвенчались – фото

Известная певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обвенчались на свою четырнадцатую годовщину свадьбы. О радостном событии Иосиф Пригожин сообщил поклонникам в Instagram.

Сначала он опубликовал фото со свадьбы, под которым написал: "Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди". А на следующий день появилось фото с венчания.

Поклонники поздравили пару с этим радостным событием. Свои поздравления в комментариях оставили и певицы Сати Казанова и Юлия Савичева. Также фанаты отметили, что за четырнадцать лет супруги ни капли не изменились и не постарели. Правда, некоторые очень удивились этой новости, ведь Валерия венчалась со своим первым супругом. Певица ответила поклонникам в комментариях, что тот цуерковный брак был развенчан по всем законам православной церкви: "Существует несколько причин, признаваемых церковью, по которым брак считается недействительным".