Валерия поделилась фото с 80-летней мамой

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 ноября 2018, Пн
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.4207
USD 2.1171
RUB 3.2272
Главное
Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов
Президент
Лукашенко: лучше десятки лет переговоров, чем один день войны
Президент
Бюджет 2019 года ориентирован на рост зарплат и отдачи от реального сектора
Экономика
Традиция вторника – дарить удачу! Певица Искуи Абалян 6 ноября разыграет столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Система техрегулирования Беларуси презентована на выставке импорта в Шанхае
12:30 Экономика
В Минском районе женщина получила серьезные ожоги из-за взрыва самодельного котла
12:22 Происшествия
Серийного квартирного вора задержали в Гродно
12:08 Происшествия
У поклонников детского "Евровидения" есть возможность увидеть шоу дважды
12:05 Культура
В Беларуси проводят клинические испытания новейших препаратов для лечения псориаза
12:02 Общество
Поступления в бюджет Минска в январе-сентябре увеличились на Br148 млн
12:00 Регионы
Минчанин отрезал себе мизинец в торговом центре
11:51 Происшествия
Перед приездом в Борисов футболисты "Челси" победили в матче чемпионата Англии
11:51 Спорт
Минчанин избил и ограбил студента
11:41 Происшествия
Бартерная неделя. В ноябре 450 гостиниц предложат бесплатное проживание
11:41 Калейдоскоп
До +15°С ожидается по юго-западу Беларуси 6 ноября
11:38 Общество
Финансовая милиция пресекла поставку более 40 т санкционных яблок и томатов в Россию
11:32 Происшествия
В Ляховичах школьники, не попав на дискотеку, повредили железобетонный забор
11:25 Происшествия
100 лет БССР: первые годы молодой республики на фото БЕЛТА
11:25 Общество
ДОСЬЕ: 100 лет БССР: образование Белорусской Советской Социалистической Республики
11:20 Общество
Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в ТОП-3 самых необычных аэропортов мира
11:19 Азербайджан
В Египте полиция ликвидировала 19 боевиков, напавших на автобус с паломниками
11:09 В мире
Житель Ошмян после смертельного ДТП совершил еще одну аварию
11:04 Происшествия
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". От БелРОСТА до БЕЛТА
11:00 Общество
БелАЗ поставит в Индонезию 12 самосвалов
10:48 Экономика
Все новости
Темы
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Мюнхенская конференция по безопасности Мюнхенская конференция по безопасности
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Валерия поделилась фото с 80-летней мамой

Калейдоскоп 05.11.2018 | 10:29
Фото из Instagram-аккаунта Валерии
Фото из Instagram-аккаунта Валерии

5 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Пятидесятилетняя певица Валерия активно пополняет свои социальные сети. Так, третьего ноября певица поделилась с подписчиками теплым семейным фото в своем Instagram-аккаунте.

На фото запечатлены Иосиф Пригожин, Валерия и 80-летняя мама певицы. Подписчики артистки отметили, что мама отлично выглядит для своих лет. Валерия тепло и лаконично подписала фото: "Вчера в гостях у мамульки".-0-

Новости по теме
Певица Валерия удивила поклонников совместным фото с сыном
Валерия и Иосиф Пригожин обвенчались – фото
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
знаменитость, семья, социальные сети
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Культура
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4207 BYN 2.414 BYN 2.42 BYN
USD
2.1171 BYN 2.122 BYN 2.125 BYN
RUB
3.2272 BYN 3.2 BYN 3.216 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где в Минске на этой неделе будут установлены мобильные датчики контроля скорости
Все видео

Фотоновости

Чемпионат мира по панкратиону прошел в Бобруйске
Все фото

Инфографика

Беларусь в мировом рейтинге Doing Business Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 2019 ("Ведение бизнеса - 2019") 37-ю позицию среди 190 государств. По сравнению с прошлым годом рейтинг Беларуси повысился на одну позицию.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко: открытие мехового комбината в Витебске после модернизации стало подарком народу к 7 ноября
Лукашенко: лучше десятки лет переговоров, чем один день войны
"Съедал 10-12 порций" - Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое
Политика
Главы правительств - участники заседания Главы правительств стран СНГ подписали в Астане пакет документов о сотрудничестве
Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане
Экономика
Фото с официального сайта выставки Система техрегулирования Беларуси презентована на выставке импорта в Шанхае
БелАЗ поставит в Индонезию 12 самосвалов
В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы
Происшествия
Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома Минчанин отрезал себе мизинец в торговом центре
В Минском районе женщина получила серьезные ожоги из-за взрыва самодельного котла
Серийного квартирного вора задержали в Гродно
Общество
Фото из архива За езду без уплаты дорожного сбора предлагается увеличить его вдвое
В Беларуси проводят клинические испытания новейших препаратов для лечения псориаза
До +15°С ожидается по юго-западу Беларуси 6 ноября
Регионы
Фото из архива Поступления в бюджет Минска в январе-сентябре увеличились на Br148 млн
Сэкономленные за 2 года ТЭР обеспечили половину потребленной Минском в январе-сентябре энергии
ФОТОРЕПОРТАЖ: В рыбхозе "Свислочь" идет лов рыбы
Спорт
Фото ФК "БАТЭ" Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси
Перед приездом в Борисов футболисты "Челси" победили в матче чемпионата Англии
Белорусские атлеты завоевали три бронзы на молодежном ЧЕ по дзюдо в Венгрии
Технологии
Фото CC BY-SA 4.0 / Минобороны России  Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту
Китай показал боевой беспилотник
В Китае откроют отель без персонала
Культура
Ирина Дрига. Фото из архива Дрига: фильмы "Лістападзіка-2018" обладают высоким художественным уровнем
У поклонников детского "Евровидения" есть возможность увидеть шоу дважды
Фестиваль любительского театрального искусства пройдет 15-18 ноября в Могилеве
В мире
Си Цзиньпин. Фото Синьхуа-БЕЛТА Си Цзиньпин открыл первую китайскую выставку импорта в Шанхае
Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в ТОП-3 самых необычных аэропортов мира
В Египте полиция ликвидировала 19 боевиков, напавших на автобус с паломниками
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия