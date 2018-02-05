Валерия рассказала о подарке от Филиппа Киркорова за миллион российских рублей

Певица Валерия в интервью одному российскому изданию рассказала о дорогостоящем подарке, который Филипп Киркоров преподнес ей в качестве знака примирения. По ее словам, около года назад на съемках одного шоу Киркоров зацепил стразами на своем костюме ее платье. А так как оно было из очень тонкой и непрочной ткани, то оно порвалось.

Киркоров сразу же стал извиняться и, кажется, был расстроен произошедшим больше чем сама Валерия. Ему было очень неловко за свою невнимательность. В итоге, он предложил Валерии искупить свою вину, купив ей другое дорогое платье. Певица рассказывает, что постаралась перевести это все в шутку, но Киркоров продолжал настаивать.

В итоге женщина сдалась и поехала вместе с супругом Иосифом Пригожиным в бутик выбирать себе платье. Ей понравились сразу два и она их отложила, чтобы Киркоров выбрал то, которое ему больше понравится. Кода ей прислали сразу два платья, она очень удивилась, ведь они были очень дорогими. Филипп Киркоров потом объяснил, что не сумел выбрать одно, поэтому купил сразу два.

По словам Валерии, этот случай растрогал ее едва ли не до слез. Оба платья были от знаменитых дизайнеров Zuhair Murad и Jenny Packham. Их общая стоимость составляет около миллиона российских рублей.