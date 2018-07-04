Ванесса Паради вышла замуж

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и певица Ванесса Паради впервые вышла замуж, ее избранником стал писатель и режиссер Самюэль Беншетри. Об этом пишут СМИ.

Свадьба была тайной - для французских журналистов новость стала полной неожиданностью. Торжественная церемония прошла в мэрии деревни Сен-Симеон недалеко от Парижа. Ванесса выбрала для торжества белое платье с фатой.

Публикация от Vanessa Paradis, fan page. (@vanessaparadis__) 1 Июл 2018 в 4:00 PDT

Ванесса и Самюэль познакомились три года назад во время съемок фильма "Собака". Самюэль Беншетри был режиссером этой картины. Осенью 2017 года стало известно, что Самюэль сделал артистке предложение.

Ранее Ванесса Паради много лет была в отношениях с актером Джонни Деппом, у них есть двое общих детей: дочь Лили Роуз и сын Джек.-0-