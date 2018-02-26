Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович раскритиковал собственное шоу

Недавно во время программы "Сегодня вечером", ведущими которой являются Юлия Меньшова и Максим Галкин, Леонид Якубович раскритиковал программу, которую ведет уже около двадцати лет. Он не очень лестно отозвался об участниках "Поле чудес", а саму передачу назвал бестолковой.

В частности, он припомнил случай, когда тройка игроков смотрела на него "стеклянными глазами" при упоминании Булгакова. Участники не сумели назвать ни одного произведения автора и не были знакомы с его легендарным романом "Мастер и Маргарита". Леонид Аркадьевич с горечью в голосе продолжил: "О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку".

Якубович также заявил: "Двадцать первый век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это – диагноз. Это – шизофрения".

Многие были очень удивлены таким резким заявлениям Леонида Аркадьевича в адрес телепередачи, с которой он по собственным же заявлениям "ужe давно сросся".