Вера Брежнева поделилась снимком в свадебном платье

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она заснята в свадебном платье и с букетом цветов.
Брежнева одета в белое свадебное платье, ее светлые волосы немного подкручены, а в руках она держит букет из нежно-розовых цветов. Поклонники артистки были в восторге от этого образа. Некоторые забеспокоились, подумав, что пропустили какую-то информацию о личной жизни Брежневой.
Напомним, что она осенью 2015 года вышла замуж за Константина Меладзе. Тогда на мероприятии собрались лишь близкие родственники и друзья, в Сети можно было найти лишь пару снимков. Фанаты решили, что Вера как раз поделилась редкой фотографией с прошедшей свадьбы. Брежнева догадки поклонников комментировать не стала.-0-
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