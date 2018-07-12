Верка Сердючка отправится на прощальные гастроли

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский артист и шоумен Андрей Данилко готов расстаться с образом Верки Сердючки. Его последнее сольное выступление в женском образе состоится 13 июля в Одессе, а позднее певец отправится в большой гастрольный тур. Об это сообщает портал "Украина.ру".
Последним туром Данилко решил отблагодарить своих поклонников. "Спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", - сказал он.
В последние годы артист выступал редко, в основном на закрытых вечеринках, хотя в двухтысячных собирал стадионы. Немалую популярность Верке Сердючке принесло и участие в "Евровидении" в 2007 году.-0-
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