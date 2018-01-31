Николь Кидман перекусила насекомыми - ВИДЕО

Известная голливудская актриса Николь Кидман призналась изданию Vanity Fair в том, что она любит есть насекомых и даже назвала это своим "секретным талантом". По ее словам, она может выжить в любой ситуации, благодаря такому своему "таланту". Чтобы не быть голословной, она подтвердила это на камеру, попробовав несколько видов насекомых, и некоторые из них были еще живы.

Впрочем, уникальной женщина себя не считает. По ее словам, около двух миллиардов человек на планете едят насекомых. Она же просто входит в их число.

На видео обворожительная Николь в элегантном платье при помощи китайских палочек ест жуков и червяков. Актриса также рассказала и о вкусовых оттенках, которые имеет то или иное насекомое. Иногда она комментировала их вкус как "восхитительный" или "неверероятно вкусный".

Кидман перекусила гусеницами табачного бражника, мучником, сверчками и жареными кузнечиками. По ее словам, сверчки на вкус как "волосатый" орех.