Николь Кидман перекусила насекомыми - ВИДЕО

Известная голливудская актриса Николь Кидман призналась изданию Vanity Fair в том, что она любит есть насекомых и даже назвала это своим "секретным талантом". По ее словам, она может выжить в любой ситуации, благодаря такому своему "таланту". Чтобы не быть голословной, она подтвердила это на камеру, попробовав несколько видов насекомых, и некоторые из них были еще живы.
Впрочем, уникальной женщина себя не считает. По ее словам, около двух миллиардов человек на планете едят насекомых. Она же просто входит в их число.
На видео обворожительная Николь в элегантном платье при помощи китайских палочек ест жуков и червяков. Актриса также рассказала и о вкусовых оттенках, которые имеет то или иное насекомое. Иногда она комментировала их вкус как "восхитительный" или "неверероятно вкусный".
Кидман перекусила гусеницами табачного бражника, мучником, сверчками и жареными кузнечиками. По ее словам, сверчки на вкус как "волосатый" орех.
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