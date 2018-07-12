Видеофакт: Кинопробы двух актрис на роль Йеннифэр для сериала "Ведьмак"

В сети появились видео с прослушиванием актрис на роль Йеннифэр из готовящегося к выходу в 2020 году "Ведьмак" от Netflix. В видеороликах актрисы читают текст сцен, которые не попадут в сценарий.

В первой сцене Йеннифэр разговаривает с Геральтом, помогает ему с выбором наряда для бала, где собраны все чародеи и чародейки вселенной "Ведьмак". По диалогу становится понятно, что она ревнует ведьмака к другим женщинам и спорит с ним.

Вторая сцена с агрессивным монологом: могущественная чародейка отказывает в помощи королю и показывает свои заклинания.

Как оказалось, актеры отправляют свои видео с пробами создателям сериала удаленно. Для кастингов были написаны специальные сцены: создатели знают, как зрители хранят секреты.

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