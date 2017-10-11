Виктор Дробыш извинился перед Бузовой, а Кожевникова - наоборот

Недавно разгорелся очередной скандал с участием известной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. На проекте "Новая Фабрика звезд" актриса сериала "Универ" Настасья Самбурская вместе с одним из участников проекта спародировала Ольгу Бузову. Впрочем, девушку это совсем не огорчило, она уже привыкла к многочисленным насмешкам и пародиям. Куда большее ее расстроил комментарий продюсера шоу Виктора Дробыша, который заявил, что музыкальная карьера ей не подходит и добавил, что из нее могла бы получиться медсестра или кассир.

На такую критику Дробыша Ольга отреагировала очень эмоционально. В эфире телеканала "Муз-ТВ" она расплакалась на всю страну и заявила, что уже устала от этой травли.

Сам Виктор Дробыш поспешил объяснить сложившуюся ситуацию. Он заявил, что не хотел скандала, что у него не было намерения обидеть Ольгу, а также извинился перед девушкой. Он также отметил, что его возмущение скорее было направлено на использование любыми исполнителями фонограммы.

Самбурская высмеяла Бузову на "Новой Фабрике звезд" - видео Ольга же выложила пост в Instagram, в котором упомянула о своем успехе, мол пока некоторые делают пародии, она движется к вершине: ведь вышел ее дебютный альбом.

Не осталась в стороне от скандала и актриса в прошлом, а ныне депутат Мария Кожевникова. Она встала на защиту Дробыша и опубликовала огромный пост в своем Instagram под собственной улыбающейся фотографией. Там она написала, что "девушку из Дома 2 вывести можно, а Дом 2 из девушки нельзя". Она обвинила Бузову в раздувании скандала, а также высказала мнение, что из-за таких как Бузова разваливается российский шоу-бизнес. Пользователей возмутило такое поведение Кожевниковой. Они сошлись во мнении, что она просто решила пропиариться за счет Бузовой.