Виктория и Дэвид Бекхэм выставили одежду с королевской свадьбы на онлайн-лотерею

Известная британская супружеская пара дизайнер Виктория Бекхэм и экс-футболист Дэвид Бекхэм выставили на продажу свои наряды, в которых они посетили королевскую свадьбу, сообщают СМИ.

Лотерейный билет стоит 24 доллара. Однако любой желающий может приобрести неограниченное количество лотерейных билетов, которые повышают шансы завладеть желаемым призом. Все деньги, вырученные от данной акции, знаменитые супруги направят на благотворительность, а точнее в фонд We Love Manchester, который занимается поддержкой семей, пострадавших в результате теракта в Манчестере.

Напомним, что на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл Дэвид появился в костюме от Dior с вышитыми инициалами футболиста. Виктория отдала предпочтение платью от собственного одноименного бренда.