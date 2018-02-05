Виноград назвали лучшим лекарством от депрессии

Специалисты нашли природный антидепрессант. Им оказались ягоды винограда. Вещества, содержащиеся в них, обладают не только седативным действием, но и помогают бороться с различными заболеваниями нервной системы.
Научные сотрудники из медицинской школы Синай провели исследование. Эксперты рассказали о том, что депрессия может стать причиной развития различных побочных заболеваний, например, воспаления периферической иммунной системы. Из-за депрессивного состояния у человека могут произойти изменения в лимфатических узлах и других тканях.
Исследователи считают, что из винограда можно создать ДНК-вакцину, подбирать которую можно будет исходя из особенностей организма человека.-0-
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