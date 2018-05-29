Virgin Galactic испытала туристический космический корабль

Американская компания Virgin Galactic 29 мая осуществила очередное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом компания сообщила в Twitter.

Испытания проводились над пустыней Мохаве в штате Калифорния (США). Корабль был поднят в воздух на специальном самолете-носителе. После отделения SpaceShipTwo пилоты на некоторое время включили ракетные двигатели. После этого аппарат совершил мягкую посадку на Земле.

Это уже 13-й испытательный полет Unity.

Модель была представлена в феврале 2017 года, ее первый пробный полет состоялся 8 сентября.