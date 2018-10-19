Вячеслав Добрынин экстренно госпитализирован

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятнадцатого октября эстрадного исполнителя Вячеслава Добрынина госпитализировали. Эту информацию сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Изначально причиной госпитализации 72-летнего Добрынина назвали инсульт, однако, эта версия была опровергнута близкими певца. Сообщается, что артист "немножко приболел".
Напомним, Вячеслав Добрынин осенью 2017 года объявил о завершении концертной деятельности. Известность ему принесли песни "Синий туман" и "Ты разбила мне сердце".-0-
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