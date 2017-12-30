Вкусная красота. Идеи для оформления блюд к новогоднему столу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приближается самый сказочный зимний праздник - Новый год. Хочется, чтобы блюда на новогоднем столе в ночь, когда куранты бьют 12 раз, были красивыми и вкусными. Предлагаем идеи, как "оживить" даже самые обыкновенные продукты и добавить нотку волшебства в процесс приготовления.

Мило будут смотреться снеговики из вареных яиц и в шапках из морковки. Изготовить их очень просто, а вот восхищение гостей с такими персонажами вам будет гарантировано.

В компанию к снеговикам можно "пригласить" пингвинчиков из маслин и картошки.

А вот пошаговая инструкция как всю эту красоту собрать:

Елку можно сделать из колбасы, сыра, крабовых палочек, оливок, винограда - тут все зависит от полета вашей фантазии.

Украсить стол поможет также венок из брокколи и помидоров черри.

Красный перец, сыр, морковь, крабовые палочки, петрушка и маслины - и ваши салаты будут по-новогоднему яркими.

Чтобы задобрить наступающий 2018 год, можно сделать салат в виде собаки.

В праздничную одежду можно "нарядить" фрукты. Очень красиво смотрятся бананы в новогодних колпаках из клубники и зефирок. Для изготовления носа можно использовать шоколадное драже.

Снеговиками в клубничных шапочках можно украсить и торт.

Хорошего и вкусного всем праздника!-0-