Владимир Кузьмин разводится с женой

Владимир Кузьмин объявил о разводе со своей 36-летней супругой Екатериной Трофимовой спустя 17 лет совместной жизни. 63-летний музыкант также уверил журналистов, что несмотря ни на что, они по прежнему остаются близкими друзьями.

Музыкант отметил, что настало время их дорогам разойтись. Также он заявил, что они с женой не будут никак больше комментировать этот вопрос в СМИ и попросил всех отнестись с пониманием.

Пара познакомилась в Анапе. Разница в возрасте между музыкантом и девушкой составляет 27 лет, однако это не помешало им быть счастливой семьей на протяжении семнадцати лет. Для многих они были настоящим примером крепких отношений в шоу-бизнесе, где разводы являются нормальным делом. Это был третий брак Кузьмина.