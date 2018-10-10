Власти Греции запретили туристам с лишним весом кататься на ослах

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Греции ввели официальный запрет на прогулки на ослах для людей с лишним весом, сообщает Daily Mail.

Автором запрета является министерство сельского хозяйства Греции, которое выпустило ряд новых правил. Из них следует, что ослам, которые перевозят туристов на острове Санторини, запрещается переносить свыше ста килограммов или больше одной пятой их веса.

Решение было принято в связи с рядом жалоб местных активистов, которые утверждают, что из-за полных туристов на спинах животных остаются травмы и глубокие раны.

Также в сводке уточняется, что владельцы рабочих ослов должны обеспечить хорошие условия жизни своим животным. Запрещается эксплуатировать больных, раненых или беременных ослов. Уточняется, что следует ежедневно давать животному свежую пищу и воду в чистых контейнерах, которые очищаются хотя бы один раз в день.-0-