Вместо третьего космонавта на МКС отправят контейнер с продуктами

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контейнер весом 62 кг займет место одного из космонавтов при запуске 11 октября на Международную космическую станцию (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Планируется, что ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартует с площадки №1 Байконура. В составе группы два человека - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

На месте третьего космонавта установят груз с провиантом и необходимыми вещами. "Внутри пять контейнеров с рационами питания, полотенца, сменные элементы для обеспечивающих жизнедеятельность систем, другие полезные мелочи", - отметили в Роскосмосе.

Кроме того, на МКС будет отправлено оборудование для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер" - сам прибор и кюветы с образцами.-0-