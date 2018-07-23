Во Флориде прошел ежегодный конкурс двойников Хемингуэя

Толпа двойников Эрнеста Хемингуэя прошла по улицам американского города Ки-Уэст, в котором писатель жил и творил в 30-е годы прошлого века. Участники со всего мира собираются здесь в день рождение нобелевского лауреата.

В честь знаменательного для был организован забег с быками. Шутливое соревнование стало напоминанием о знаменитом романе Хемингуэя "Фиеста". Победителем конкурса этом году стал Майкл Гровер, который участвовал в этом фестивале более десяти раз.