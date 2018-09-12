Во Франции изобрели шампанское для космонавтов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции разработали напиток для космических туристов. Специальная бутылка решает проблему розлива шампанского в условиях нулевой гравитации. Об этом сообщает ТСН.

"Емкость состоит из двух частей – в верхней сохраняется напиток, а в нижней – специальный клапан. Он позволяет выжать небольшую порцию игристого в виде пены. Для космического шампанского даже разработали специальные бокалы", – отмечается в сообщении.-0-