Во Франции изобрели устройство от аэрофобии

Французский Национальный политехнический институт в Тулузе разработал устройство, внешне похожее на обычные наушники с выносным микрофоном для тех, кто боится летать на самолетах. Об этом сообщает ТАСС.
Изобретатели взяли за основу стандартную модель наушников для телефонов с выносным микрофоном. Однако только по виду эта деталь напоминает микрофон – на самом деле это устройство для передачи приятных, расслабляющих ароматов, которые вместе с негромкой музыкой оказывают успокаивающее воздействие на пассажира.
Если распылять ароматы в самолете, наверняка найдутся люди с аллергией к ним. Ароматические вещества входят в состав биополимера, из которого объемный принтер производит тонкую нить. Нить закладывается в стеклянные трубочки в подлокотнике пассажирского кресла. Наушники снабжены проводом и тонкой трубкой, по которой подается поток пахучего воздуха. Запах может быть разным - мята, лаванда, ромашка, апельсин.
Новое устройство предназначено для использования в то время, когда пассажиры испытывают страх от полетов, - при взлете и посадке.
Аэрофобия - боязнь летать самолетом. От нее, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, страдает не менее 20% всех авиапассажиров.
Цена устройства - примерно €50.
Официальная презентация новинки пройдет в июле в Тулузе на международном форуме, посвященном науке, инновациям и их взаимодействию с обществом (Euro Science Open Forum).
Выпуск устройства планируют наладить через два года.
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