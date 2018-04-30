Во Франции изобрели устройство от аэрофобии

Французский Национальный политехнический институт в Тулузе разработал устройство, внешне похожее на обычные наушники с выносным микрофоном для тех, кто боится летать на самолетах. Об этом сообщает ТАСС.

Изобретатели взяли за основу стандартную модель наушников для телефонов с выносным микрофоном. Однако только по виду эта деталь напоминает микрофон – на самом деле это устройство для передачи приятных, расслабляющих ароматов, которые вместе с негромкой музыкой оказывают успокаивающее воздействие на пассажира.

Если распылять ароматы в самолете, наверняка найдутся люди с аллергией к ним. Ароматические вещества входят в состав биополимера, из которого объемный принтер производит тонкую нить. Нить закладывается в стеклянные трубочки в подлокотнике пассажирского кресла. Наушники снабжены проводом и тонкой трубкой, по которой подается поток пахучего воздуха. Запах может быть разным - мята, лаванда, ромашка, апельсин.

Новое устройство предназначено для использования в то время, когда пассажиры испытывают страх от полетов, - при взлете и посадке.

Аэрофобия - боязнь летать самолетом. От нее, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, страдает не менее 20% всех авиапассажиров.

Цена устройства - примерно €50.

Официальная презентация новинки пройдет в июле в Тулузе на международном форуме, посвященном науке, инновациям и их взаимодействию с обществом (Euro Science Open Forum).

Выпуск устройства планируют наладить через два года.