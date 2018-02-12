Во Вьетнаме построят огромный экопарк с виллами и казино

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнамское правительство одобрило проект строительства экопарка Mui Dinh Ecopark Vietnam на восточном побережье Вьетнама. Об этом пишет archdaily.com.

На территории экопарка площадью 1,4 млн кв.м разместятся 6 курортных отелей и бутик-отель, 500 вилл с видом на океан, тематический парк, казино, пляжный и горный клубы. В общей сложности в экопарке будет 7 тыс. номеров.

За дизайн-проект парка отвечает студия Chapman Taylor Bangkok. При разработке концепции туристического объекта дизайнеры использовали особенности местного ландшафта и культурные традиции проживающих здесь людей. Также дизайнеры вдохновлялись потерянным королевством Чампа - древним государством в прибрежных провинциях современного центрального Вьетнама. Руины скульптур и храмов остались на побережье Вьетнама как признаки утраченной цивилизации.

Как отмечает директор студии Оскар Мартинес, он очень рад, что вьетнамское правительство полностью поддержало этот амбициозный проект, который превратит прибрежную зону в новое захватывающее место и даст экономический толчок этому региону восточного Вьетнама.-0-