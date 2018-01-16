Во время пожара в США спасатель поймал девочку, брошенную с 3-го этажа - видео

Видеозапись чудесного спасения девочки, сброшенной с третьего этажа охваченного пожаром дома, попала в Сеть. Это произошло неподалеку от города Атланта, штат Джорджия.
Пламя охватило здание третьего января. В огненной ловушке оказались несколько десятков обитателей дома, включая младенцев. Они выбрались на крышу дома и балконы.
Один из мужчин, заметив, что не успевает быстро спуститься с дочкой на руках, решил бросить ее в руки спасателю Скотту Строупу. Тот успешно поймал девочку и передал ее медикам. Примеру мужчины последовали еще несколько жильцов.
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