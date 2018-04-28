Водитель Tesla ехал на пассажирском сиденье на автопилоте, за что был лишен водительских прав

В Великобритании суд лишил водительских прав 39-летнего местного жителя, который ездил за рулем своего автомобиля Tesla в пассажирском кресле, сообщают британские СМИ.

Британец решил всецело довериться автопилоту и пересел в кресло пассажира. Об этом стало известно после того, как соответствующий видеоролик появился на YouTube. Там видно, что водитель сидит на пассажирском сиденье с руками за головой, в то время как его автомобиль едет на скорости около 60 км/ч.

После этого полиция разыскала нарушителя, а за дело взялся суд. По мнению судьи, британец подвергал опасности не только свою жизнь, но и судьбы всех окружающих, мог навредить остальным участникам движения. Сам же мужчина признал свою вину, но решил, что он просто "неудачник", раз попался.

Теперь британцу на целых 18 месяцев придется забыть о своем авто. Кроме того, ему придется выплатить штраф и отработать сто часов общественных работ.