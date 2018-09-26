Водный подиум и звездное небо. В Париже стартовала Неделя высокой моды

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже стартовала Неделя высокой моды, сообщает телеканал "МИР 24".
Вечером 25 сентября свою коллекцию презентовал дом высокой моды Yves Saint Laurent. Показ состоялся прямо у Эйфелевой башни. Подиумом стала туристическая прогулочная зона на площади Трокадеро. При этом модели ходили по площадке, залитой водой. Декорациями были звездное небо и подсветка главной достопримечательности Парижа.
В коллекции было использовано много кружева, блестящих платьев, кожи, а также россыпь страз. Согласно задумке, шоу отражает нелегкий путь основателя дома Yves Saint Laurent и то, как трансформировались его творения и стилистика.
В 2018 году Неделя высокой моды в Париже продлится до 3 октября. Свои коллекции представят знаменитые бренды Gucci, Celine, Zadig & Voltaire, Jean Paul Gaultier, а также новички Afterhomework, Ottolinger и др. Парижское мероприятие замыкает череду Недель мод так называемой Большой четверки, которые до этого проходили в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.-0-
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