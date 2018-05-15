Вокалист группы Fall Out Boy назвал дочь именем Marvel

Очень часто после удачных экранизаций кинофильмов, многие родители со всех уголков света спешат назвать своих детей именами любимых персонажей. Например, в 2017 году имя Логан вошло в пятерку самых популярных в США, почти сразу после премьеры одноименного фильма о мутанте Росомахе.

Известный американский бэк-вокалист, музыкат и автор песен рок-группы Fall Out Boy Пит Вентц, вместе со своей гражданской женой Меган Кэмпер, представил миру свою новорожденную дочь, которую Пит вместе с супругой назвал Марвел.

Получил ли ребенок имя в честь компании Marvel или же на выбор подтолкнул образ Капитана Марвел, родители пока не уточняли. Фильм про популярную героиню комиксов будет представлен фанатам в марте 2019 года.